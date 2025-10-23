Thông tin giá theo USD của poop aura (POOP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00031927 Cao nhất 24H $ 0.00037707 ATH $ 0.00305409 Giá thấp nhất $ 0.00023506 Biến động giá (1 giờ) +0.23% Biến động giá (1D) -2.93% Biến động giá (7 ngày) -9.71%

Giá thời gian thực của poop aura (POOP) là $0.00034721. Trong 24 giờ qua, POOP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00031927 và cao nhất là $ 0.00037707, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của POOP là $ 0.00305409, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00023506.

Về hiệu suất ngắn hạn, POOP đã biến động +0.23% trong 1 giờ qua, -2.93% trong 24 giờ và -9.71% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường poop aura (POOP)

Vốn hóa thị trường $ 347.11K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 347.11K Nguồn cung lưu thông 999.72M Tổng cung 999,719,545.761133

Vốn hoá thị trường hiện tại của poop aura là $ 347.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của POOP là 999.72M, với tổng nguồn cung là 999719545.761133. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 347.11K.