Thông tin giá theo USD của Poop (POOP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.01885457 Cao nhất 24H $ 0.02001948 ATH $ 0.064116 Giá thấp nhất $ 0.0179438 Biến động giá (1 giờ) +0.36% Biến động giá (1D) -3.77% Biến động giá (7 ngày) -6.77%

Giá thời gian thực của Poop (POOP) là $0.01926364. Trong 24 giờ qua, POOP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01885457 và cao nhất là $ 0.02001948, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của POOP là $ 0.064116, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0179438.

Về hiệu suất ngắn hạn, POOP đã biến động +0.36% trong 1 giờ qua, -3.77% trong 24 giờ và -6.77% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Poop (POOP)

Vốn hóa thị trường $ 3.17M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.26M Nguồn cung lưu thông 164.74M Tổng cung 999,998,418.009884

Vốn hoá thị trường hiện tại của Poop là $ 3.17M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của POOP là 164.74M, với tổng nguồn cung là 999998418.009884. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.26M.