Thông tin giá theo USD của poom (POOM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00001767 Thấp nhất 24H $ 0.00001861 Cao nhất 24H $ 0.00001767 Thấp nhất 24H $ 0.00001861 Cao nhất 24H $ 0.0003687 ATH $ 0.00001697 Giá thấp nhất Biến động giá (1 giờ) +0.10% Biến động giá (1D) +2.94% Biến động giá (7 ngày) -1.73%

Giá thời gian thực của poom (POOM) là $0.0000186. Trong 24 giờ qua, POOM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001767 và cao nhất là $ 0.00001861, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của POOM là $ 0.0003687, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001697.

Về hiệu suất ngắn hạn, POOM đã biến động +0.10% trong 1 giờ qua, +2.94% trong 24 giờ và -1.73% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường poom (POOM)

Vốn hóa thị trường $ 14.20K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.20K Nguồn cung lưu thông 763.21M Tổng cung 763,209,679.919493

Vốn hoá thị trường hiện tại của poom là $ 14.20K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của POOM là 763.21M, với tổng nguồn cung là 763209679.919493. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.20K.