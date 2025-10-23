Thông tin giá theo USD của Poolz Finance (POOLX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.233863 Cao nhất 24H $ 0.239237 ATH $ 7.18 Giá thấp nhất $ 0.155338 Biến động giá (1 giờ) -0.33% Biến động giá (1D) -1.87% Biến động giá (7 ngày) +0.55%

Giá thời gian thực của Poolz Finance (POOLX) là $0.233876. Trong 24 giờ qua, POOLX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.233863 và cao nhất là $ 0.239237, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của POOLX là $ 7.18, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.155338.

Về hiệu suất ngắn hạn, POOLX đã biến động -0.33% trong 1 giờ qua, -1.87% trong 24 giờ và +0.55% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Poolz Finance (POOLX)

Vốn hóa thị trường $ 1.25M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.31M Nguồn cung lưu thông 5.23M Tổng cung 5,500,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Poolz Finance là $ 1.25M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của POOLX là 5.23M, với tổng nguồn cung là 5500000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.31M.