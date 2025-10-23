Thông tin giá theo USD của Ponzimon (PONZI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.0083733 Cao nhất 24H $ 0.01432589 ATH $ 0.519954 Giá thấp nhất $ 0.00421223 Biến động giá (1 giờ) +12.62% Biến động giá (1D) +51.64% Biến động giá (7 ngày) +46.67%

Giá thời gian thực của Ponzimon (PONZI) là $0.01422015. Trong 24 giờ qua, PONZI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0083733 và cao nhất là $ 0.01432589, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PONZI là $ 0.519954, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00421223.

Về hiệu suất ngắn hạn, PONZI đã biến động +12.62% trong 1 giờ qua, +51.64% trong 24 giờ và +46.67% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Ponzimon (PONZI)

Vốn hóa thị trường $ 104.37K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 176.22K Nguồn cung lưu thông 7.34M Tổng cung 12,393,546.293219

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ponzimon là $ 104.37K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PONZI là 7.34M, với tổng nguồn cung là 12393546.293219. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 176.22K.