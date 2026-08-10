Giá Ponzilio hôm nay

Giá Ponzilio (PONZILIO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PONZILIO sang USD là $ 0 mỗi PONZILIO.

Ponzilio hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 14,428.55, với nguồn cung lưu hành 999.99M PONZILIO. Trong vòng 24 giờ qua, PONZILIO được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PONZILIO biến động -- trong giờ qua và -21.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Ponzilio (PONZILIO)

Vốn hóa thị trường $ 14.43K$ 14.43K $ 14.43K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.43K$ 14.43K $ 14.43K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,988,641.587814 999,988,641.587814 999,988,641.587814

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ponzilio là $ 14.43K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PONZILIO là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999988641.587814. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.43K.