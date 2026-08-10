Giá Polly Penguin hôm nay

Giá Polly Penguin (POLLY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá POLLY sang USD là $ 0 mỗi POLLY.

Polly Penguin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 30,521, với nguồn cung lưu hành 999.95M POLLY. Trong vòng 24 giờ qua, POLLY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00161563, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, POLLY biến động -- trong giờ qua và +27.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Polly Penguin (POLLY)

Vốn hóa thị trường $ 30.52K$ 30.52K $ 30.52K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 30.52K$ 30.52K $ 30.52K Nguồn cung lưu thông 999.95M 999.95M 999.95M Tổng cung 999,946,447.981292 999,946,447.981292 999,946,447.981292

Vốn hoá thị trường hiện tại của Polly Penguin là $ 30.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của POLLY là 999.95M, với tổng nguồn cung là 999946447.981292. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 30.52K.