Thông tin giá theo USD của PolkaBridge (PBR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 3.95$ 3.95 $ 3.95 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -3.24% Biến động giá (7 ngày) -3.24%

Giá thời gian thực của PolkaBridge (PBR) là --. Trong 24 giờ qua, PBR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PBR là $ 3.95, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PBR đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -3.24% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PolkaBridge (PBR)

Vốn hóa thị trường $ 44.25K$ 44.25K $ 44.25K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 45.92K$ 45.92K $ 45.92K Nguồn cung lưu thông 72.18M 72.18M 72.18M Tổng cung 74,908,707.07978465 74,908,707.07978465 74,908,707.07978465

Vốn hoá thị trường hiện tại của PolkaBridge là $ 44.25K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PBR là 72.18M, với tổng nguồn cung là 74908707.07978465. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 45.92K.