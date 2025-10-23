Thông tin giá theo USD của POLAR AI (POLAR)

Giá thời gian thực của POLAR AI (POLAR) là $0.00017933. Trong 24 giờ qua, POLAR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00017861 và cao nhất là $ 0.00019206, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của POLAR là $ 0.00025265, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00013701.

Về hiệu suất ngắn hạn, POLAR đã biến động -1.11% trong 1 giờ qua, -6.47% trong 24 giờ và -4.28% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường POLAR AI (POLAR)

Vốn hoá thị trường hiện tại của POLAR AI là $ 178.82K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của POLAR là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 178.82K.