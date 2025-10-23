Thông tin giá theo USD của POL Staked WBERA (SWBERA)

Giá thời gian thực của POL Staked WBERA (SWBERA) là $2.4. Trong 24 giờ qua, SWBERA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 2.28 và cao nhất là $ 2.47, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SWBERA là $ 6.33, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.93.

Về hiệu suất ngắn hạn, SWBERA đã biến động +1.87% trong 1 giờ qua, +3.74% trong 24 giờ và +9.54% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường POL Staked WBERA (SWBERA)

Vốn hoá thị trường hiện tại của POL Staked WBERA là $ 23.65M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SWBERA là 9.84M, với tổng nguồn cung là 9835613.16152552. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.65M.