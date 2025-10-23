Thông tin giá theo USD của PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00168837 $ 0.00168837 $ 0.00168837 Thấp nhất 24H $ 0.00189659 $ 0.00189659 $ 0.00189659 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00168837$ 0.00168837 $ 0.00168837 Cao nhất 24H $ 0.00189659$ 0.00189659 $ 0.00189659 ATH $ 0.01343034$ 0.01343034 $ 0.01343034 Giá thấp nhất $ 0.00120611$ 0.00120611 $ 0.00120611 Biến động giá (1 giờ) +2.42% Biến động giá (1D) -4.43% Biến động giá (7 ngày) -25.25% Biến động giá (7 ngày) -25.25%

Giá thời gian thực của PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) là $0.00180497. Trong 24 giờ qua, CTDA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00168837 và cao nhất là $ 0.00189659, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CTDA là $ 0.01343034, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00120611.

Về hiệu suất ngắn hạn, CTDA đã biến động +2.42% trong 1 giờ qua, -4.43% trong 24 giờ và -25.25% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Vốn hóa thị trường $ 291.56K$ 291.56K $ 291.56K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Nguồn cung lưu thông 161.53M 161.53M 161.53M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của PokPok Agent Brain by Virtuals là $ 291.56K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CTDA là 161.53M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.80M.