Giá POKEAHOE (POKEAHOE)
Giá POKEAHOE (POKEAHOE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 11.46% trong 24 giờ qua. Tỷ giá POKEAHOE sang USD là $ 0 mỗi POKEAHOE.
POKEAHOE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 161,189, với nguồn cung lưu hành 659.94M POKEAHOE. Trong vòng 24 giờ qua, POKEAHOE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.
Về hiệu suất ngắn hạn, POKEAHOE biến động +0.11% trong giờ qua và +37.23% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.63K.
Vốn hoá thị trường hiện tại của POKEAHOE là $ 161.19K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.63K. Nguồn cung lưu hành của POKEAHOE là 659.94M, với tổng nguồn cung là 983136368.34043. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 240.13K.
+0.11%
+11.46%
+37.23%
+37.23%
Trong hôm nay, biến động giá của POKEAHOE/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của POKEAHOE/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của POKEAHOE/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của POKEAHOE/USD là $ 0.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|+11.46%
|30 ngày
|$ 0
|--
|60 ngày
|$ 0
|--
|90 ngày
|$ 0
|--
Vào năm 2040, giá của POKEAHOE có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
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Giá hiện tại của POKEAHOE là bao nhiêu?
POKEAHOE đang giao dịch ở mức ₫, thể hiện biến động giá là 11.45% trong 24 giờ qua. Con số trực tiếp này phản ánh dữ liệu giao dịch thị trường theo thời gian thực được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu.
POKEAHOE so với thị trường tiền mã hóa toàn cầu như thế nào?
Biến động hàng ngày của nó là 11.45% có thể được so sánh với mức trung bình chung của thị trường. Nếu POKEAHOE vượt trội hơn thị trường, điều đó cho thấy nhu cầu mua mạnh mẽ hoặc những diễn biến tích cực riêng biệt đối với hệ sinh thái của nó.
Hiệu suất của POKEAHOE so với các token thuộc Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem ra sao?
Trong phân khúc Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, POKEAHOE thể hiện sức cạnh tranh nhờ khối lượng giao dịch, vốn hóa thị trường và hoạt động đang diễn ra trên mạng lưới --.
Vốn hóa thị trường của POKEAHOE hôm nay là bao nhiêu?
Vốn hóa thị trường của ₫4245636753.170260000 đặt POKEAHOE ở vị trí #5048, cho thấy mức độ trưởng thành tương đối và niềm tin của nhà đầu tư so với các token khác.
Mức giá dao động trong 24 giờ là bao nhiêu?
Giá hôm nay dao động từ ₫ đến ₫, cung cấp bối cảnh cho các nhà giao dịch theo dõi biến động và cấu trúc thị trường.
Khối lượng giao dịch của POKEAHOE sôi động ra sao?
POKEAHOE đã tạo ra ₫-- trong khối lượng giao dịch 24 giờ. Khối lượng cao thường tương quan với xu hướng giá mạnh hơn và thanh khoản thị trường tốt hơn.
Nguồn cung ảnh hưởng thế nào đến định giá của POKEAHOE?
Với 659936883.975208 token đang lưu hành, mức nguồn cung giúp xác định tính khan hiếm và định giá dài hạn, đặc biệt khi so sánh với các token khác có mô hình lạm phát hoặc giảm phát.
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
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