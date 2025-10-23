Thông tin giá theo USD của Poggers ($POGGERS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.47% Biến động giá (1D) -7.10% Biến động giá (7 ngày) -8.06%

Giá thời gian thực của Poggers ($POGGERS) là --. Trong 24 giờ qua, $POGGERS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của $POGGERS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, $POGGERS đã biến động +0.47% trong 1 giờ qua, -7.10% trong 24 giờ và -8.06% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Poggers ($POGGERS)

Vốn hóa thị trường $ 80.88K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 80.88K Nguồn cung lưu thông 984.68M Tổng cung 984,682,053.5647007

Vốn hoá thị trường hiện tại của Poggers là $ 80.88K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $POGGERS là 984.68M, với tổng nguồn cung là 984682053.5647007. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 80.88K.