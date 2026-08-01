Giá Pod the Squire hôm nay

Giá Pod the Squire (SQUIRE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.93% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SQUIRE sang USD là $ 0 mỗi SQUIRE.

Pod the Squire hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 576,436, với nguồn cung lưu hành 999.82M SQUIRE. Trong vòng 24 giờ qua, SQUIRE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00777335, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SQUIRE biến động +9.43% trong giờ qua và -21.90% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 38.17K.

Thông tin thị trường Pod the Squire (SQUIRE)

Vốn hóa thị trường $ 576.44K$ 576.44K $ 576.44K Khối lượng (24H) $ 38.17K$ 38.17K $ 38.17K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 576.44K$ 576.44K $ 576.44K Nguồn cung lưu thông 999.82M 999.82M 999.82M Tổng cung 999,818,870.038755 999,818,870.038755 999,818,870.038755

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pod the Squire là $ 576.44K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 38.17K. Nguồn cung lưu hành của SQUIRE là 999.82M, với tổng nguồn cung là 999818870.038755. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 576.44K.