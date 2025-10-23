Thông tin giá theo USD của Pockemy (PKM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00104872 Cao nhất 24H $ 0.00120333 ATH $ 0.03301221 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -1.24% Biến động giá (1D) -3.53% Biến động giá (7 ngày) -18.33%

Giá thời gian thực của Pockemy (PKM) là $0.00115524. Trong 24 giờ qua, PKM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00104872 và cao nhất là $ 0.00120333, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PKM là $ 0.03301221, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PKM đã biến động -1.24% trong 1 giờ qua, -3.53% trong 24 giờ và -18.33% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Pockemy (PKM)

Vốn hóa thị trường $ 1.15M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.15M Nguồn cung lưu thông 999.94M Tổng cung 999,939,250.704675

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pockemy là $ 1.15M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PKM là 999.94M, với tổng nguồn cung là 999939250.704675. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.15M.