Pochita trên Ethereum là gì?

POCHITA trên Ethereum là một dự án 100% do Cộng đồng Tiếp quản (CTO), được thúc đẩy bởi một cộng đồng lấy cảm hứng từ meme. Đây là sự phát triển của meme tiền mã hóa viral từng nổi lên sau khi Pochita, một chú chó mới do chủ nhân của Balltze—người tạo nên cơn sốt meme Cheems—nhận nuôi.

Điều gì làm cho Pochita trên Ethereum trở nên độc đáo?

Với việc không có sự tham gia của các nhà phát triển hay các nhóm tập trung, dự án hoàn toàn nằm trong tay cộng đồng. Nó hiện thực hóa tính phi tập trung, nơi các quyết định và hướng đi đều do những người ủng hộ và nắm giữ token đưa ra.

Pochita trên Ethereum có thể được sử dụng để làm gì?

Token $POCHITA tượng trưng cho một tầm nhìn chung về sự hợp tác, sáng tạo và niềm vui trong không gian tiền mã hóa, được thúc đẩy hoàn toàn bởi cộng đồng nhiệt huyết và tích cực của nó.

Giá hôm nay của Pochita on Ethereum (POCHITA) là bao nhiêu?

Giá thực tế là ₫, phản ánh biến động giá trong 24 giờ qua là -0.20%. Con số này được tính toán lại vài giây một lần để phản ánh giao dịch theo thời gian thực trên các thị trường toàn cầu.

Có bao nhiêu token của POCHITA đang lưu hành?

Số lượng token đang lưu hành của POCHITA là 420690000000.0, thể hiện số lượng hiện đang được công chúng nắm giữ. Số lượng token lưu hành ảnh hưởng đến việc xác định giá và vốn hóa thị trường, đặc biệt đối với các tài sản mới nổi.

Có bao nhiêu người nắm giữ hiện đang sở hữu Pochita on Ethereum?

Ước tính có khoảng -- người nắm giữ độc lập của POCHITA trên các mạng lưới được hỗ trợ. Số lượng người nắm giữ ngày càng tăng thường cho thấy sự gia tăng mức độ áp dụng và sự quan tâm dài hạn đối với tài sản này.

Vốn hóa thị trường của Pochita on Ethereum hôm nay là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường đạt ₫584291952.516320000, đưa Pochita on Ethereum xếp hạng #8584 trên toàn thế giới. Vốn hóa thị trường giúp nhà đầu tư hiểu rõ về quy mô tương đối và mức độ trưởng thành của tài sản so với các tài sản khác.

Giao dịch của POCHITA hôm nay diễn ra sôi động như thế nào?

Trong 24 giờ qua, token này đã ghi nhận khối lượng giao dịch là ₫--. Khối lượng giao dịch cao thường đi kèm với thanh khoản mạnh hơn và sự tham gia đông đảo của nhà giao dịch.

Điều gì đang thúc đẩy biến động gần đây của Pochita on Ethereum?

Biến động giá gần đây ở mức -0.20% trong 24 giờ qua chịu ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường, hành vi của nhà đầu tư, hiệu suất chung của cả phân khúc trong Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed, cũng như các cập nhật từ hệ sinh thái --. Những tin tức nóng hổi hoặc sự gia tăng hứng thú giao dịch cũng có thể góp phần vào điều này.