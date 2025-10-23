Thông tin giá theo USD của PLYR L1 (PLYR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00286504 Cao nhất 24H $ 0.00291284 ATH $ 0.02441299 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +0.08% Biến động giá (7 ngày) -7.29%

Giá thời gian thực của PLYR L1 (PLYR) là $0.0028855. Trong 24 giờ qua, PLYR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00286504 và cao nhất là $ 0.00291284, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PLYR là $ 0.02441299, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PLYR đã biến động -- trong 1 giờ qua, +0.08% trong 24 giờ và -7.29% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PLYR L1 (PLYR)

Vốn hóa thị trường $ 352.53K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.16M Nguồn cung lưu thông 122.17M Tổng cung 749,980,973.6142392

Vốn hoá thị trường hiện tại của PLYR L1 là $ 352.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PLYR là 122.17M, với tổng nguồn cung là 749980973.6142392. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.16M.