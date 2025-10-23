Thông tin giá theo USD của PLURcoin (PLUR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -12.19% Biến động giá (7 ngày) -12.19%

Giá thời gian thực của PLURcoin (PLUR) là --. Trong 24 giờ qua, PLUR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PLUR là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PLUR đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -12.19% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PLURcoin (PLUR)

Vốn hóa thị trường $ 188.75K$ 188.75K $ 188.75K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M Nguồn cung lưu thông 1.10B 1.10B 1.10B Tổng cung 56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797

Vốn hoá thị trường hiện tại của PLURcoin là $ 188.75K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PLUR là 1.10B, với tổng nguồn cung là 56097013924.83797. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.65M.