Thông tin giá theo USD của Plume Staked ETH (PETH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 3,709.84 $ 3,709.84 $ 3,709.84 Thấp nhất 24H $ 3,876.02 $ 3,876.02 $ 3,876.02 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 3,709.84$ 3,709.84 $ 3,709.84 Cao nhất 24H $ 3,876.02$ 3,876.02 $ 3,876.02 ATH $ 4,947.99$ 4,947.99 $ 4,947.99 Giá thấp nhất $ 3,366.9$ 3,366.9 $ 3,366.9 Biến động giá (1 giờ) -0.06% Biến động giá (1D) -1.51% Biến động giá (7 ngày) -3.91% Biến động giá (7 ngày) -3.91%

Giá thời gian thực của Plume Staked ETH (PETH) là $3,802.24. Trong 24 giờ qua, PETH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3,709.84 và cao nhất là $ 3,876.02, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PETH là $ 4,947.99, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 3,366.9.

Về hiệu suất ngắn hạn, PETH đã biến động -0.06% trong 1 giờ qua, -1.51% trong 24 giờ và -3.91% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Plume Staked ETH (PETH)

Vốn hóa thị trường $ 194.18K$ 194.18K $ 194.18K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 194.18K$ 194.18K $ 194.18K Nguồn cung lưu thông 50.94 50.94 50.94 Tổng cung 50.93619343615803 50.93619343615803 50.93619343615803

Vốn hoá thị trường hiện tại của Plume Staked ETH là $ 194.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PETH là 50.94, với tổng nguồn cung là 50.93619343615803. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 194.18K.