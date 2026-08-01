Giá Platform of meme coins hôm nay

Giá Platform of meme coins (PAYU) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 16.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PAYU sang USD là $ 0 mỗi PAYU.

Platform of meme coins hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 744,685, với nguồn cung lưu hành 543.21T PAYU. Trong vòng 24 giờ qua, PAYU được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PAYU biến động +9.80% trong giờ qua và +2.58% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Platform of meme coins (PAYU)

Vốn hóa thị trường $ 744.69K$ 744.69K $ 744.69K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 744.69K$ 744.69K $ 744.69K Nguồn cung lưu thông 543.21T 543.21T 543.21T Tổng cung 543,210,987,654,321.0 543,210,987,654,321.0 543,210,987,654,321.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Platform of meme coins là $ 744.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PAYU là 543.21T, với tổng nguồn cung là 543210987654321.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 744.69K.