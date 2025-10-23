Thông tin giá theo USD của Planet Horse V2 (PHORSE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.00181314 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.63% Biến động giá (1D) +42.07% Biến động giá (7 ngày) -19.49%

Giá thời gian thực của Planet Horse V2 (PHORSE) là --. Trong 24 giờ qua, PHORSE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PHORSE là $ 0.00181314, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PHORSE đã biến động -0.63% trong 1 giờ qua, +42.07% trong 24 giờ và -19.49% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Planet Horse V2 (PHORSE)

Vốn hóa thị trường $ 66.64K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 66.64K Nguồn cung lưu thông 300.00M Tổng cung 300,000,000.0

