Thông tin giá theo USD của PIXTEL (PIXTEL)

Giá thời gian thực của PIXTEL (PIXTEL) là --. Trong 24 giờ qua, PIXTEL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PIXTEL là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PIXTEL đã biến động +0.97% trong 1 giờ qua, -8.61% trong 24 giờ và -40.39% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PIXTEL (PIXTEL)

Vốn hoá thị trường hiện tại của PIXTEL là $ 23.97K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PIXTEL là 998.53M, với tổng nguồn cung là 998532362.327388. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.97K.