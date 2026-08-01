Giá Pitch hôm nay

Giá Pitch (PITCH) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.233142, biến động 0.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PITCH sang USD là $ 0.233142 mỗi PITCH.

Pitch hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 218,217, với nguồn cung lưu hành 936.00K PITCH. Trong vòng 24 giờ qua, PITCH được giao dịch trong khoảng từ $ 0.231748 (thấp) đến $ 0.233607 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 7.59, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.217811.

Về hiệu suất ngắn hạn, PITCH biến động +0.01% trong giờ qua và +2.97% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 369.43K.

Thông tin thị trường Pitch (PITCH)

Vốn hóa thị trường $ 218.22K$ 218.22K $ 218.22K Khối lượng (24H) $ 369.43K$ 369.43K $ 369.43K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 218.22K$ 218.22K $ 218.22K Nguồn cung lưu thông 936.00K 936.00K 936.00K Tổng cung 935,998.7643229325 935,998.7643229325 935,998.7643229325

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pitch là $ 218.22K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 369.43K. Nguồn cung lưu hành của PITCH là 936.00K, với tổng nguồn cung là 935998.7643229325. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 218.22K.