Thông tin giá theo USD của Pitaya (PITAYA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00009169 Cao nhất 24H $ 0.0001052 ATH $ 0.00020639 Giá thấp nhất $ 0.00007188 Biến động giá (1 giờ) +0.45% Biến động giá (1D) -10.13% Biến động giá (7 ngày) +14.47%

Giá thời gian thực của Pitaya (PITAYA) là $0.00009389. Trong 24 giờ qua, PITAYA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00009169 và cao nhất là $ 0.0001052, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PITAYA là $ 0.00020639, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00007188.

Về hiệu suất ngắn hạn, PITAYA đã biến động +0.45% trong 1 giờ qua, -10.13% trong 24 giờ và +14.47% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Pitaya (PITAYA)

Vốn hóa thị trường $ 93.78K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 93.83K Nguồn cung lưu thông 998.81M Tổng cung 999,383,924.065303

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pitaya là $ 93.78K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PITAYA là 998.81M, với tổng nguồn cung là 999383924.065303. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 93.83K.