Pirate Dice (BOOTY) là gì

Pirate Dice is a yield farming solution deployed on polygon and a haeven for digital pirates and degens alike. Our token is the BOOTY token. Because all self respecting pirates are only in search of the booty. Stake in our yield farm and earn tokens. The BOOTY token is the key to the pirate underworld and is required if you want to participate in pirate games. Rewards are earned at a rate of 1 BOOTY per block. Total supply will be capped at 1,000,000 tokens.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Pirate Dice (BOOTY) Website chính thức