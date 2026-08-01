Giá Ping Ping and Fu Shuang hôm nay

Giá Ping Ping and Fu Shuang (熊猫) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00154104, biến động 0.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 熊猫 sang USD là $ 0.00154104 mỗi 熊猫.

Ping Ping and Fu Shuang hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,538,181, với nguồn cung lưu hành 999.67M 熊猫. Trong vòng 24 giờ qua, 熊猫 được giao dịch trong khoảng từ $ 0.001535 (thấp) đến $ 0.00227062 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00256112, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 熊猫 biến động -2.68% trong giờ qua và -6.14% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 81.63K.

Thông tin thị trường Ping Ping and Fu Shuang (熊猫)

Vốn hóa thị trường $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Khối lượng (24H) $ 81.63K$ 81.63K $ 81.63K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Nguồn cung lưu thông 999.67M 999.67M 999.67M Tổng cung 999,673,699.453029 999,673,699.453029 999,673,699.453029

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ping Ping and Fu Shuang là $ 1.54M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 81.63K. Nguồn cung lưu hành của 熊猫 là 999.67M, với tổng nguồn cung là 999673699.453029. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.54M.