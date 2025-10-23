Thông tin giá theo USD của PiggyCoinBSC (PIGGYC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -10.37% Biến động giá (7 ngày) -10.37%

Giá thời gian thực của PiggyCoinBSC (PIGGYC) là --. Trong 24 giờ qua, PIGGYC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PIGGYC là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PIGGYC đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -10.37% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PiggyCoinBSC (PIGGYC)

Vốn hóa thị trường $ 208.40K$ 208.40K $ 208.40K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 208.40K$ 208.40K $ 208.40K Nguồn cung lưu thông 849.51B 849.51B 849.51B Tổng cung 849,507,689,892.4255 849,507,689,892.4255 849,507,689,892.4255

Vốn hoá thị trường hiện tại của PiggyCoinBSC là $ 208.40K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PIGGYC là 849.51B, với tổng nguồn cung là 849507689892.4255. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 208.40K.