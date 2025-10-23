Thông tin giá theo USD của PIGEONS (PIGEONS)

Giá thời gian thực của PIGEONS (PIGEONS) là $0.00401469. Trong 24 giờ qua, PIGEONS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00369025 và cao nhất là $ 0.00423189, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PIGEONS là $ 0.00488496, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PIGEONS đã biến động -0.10% trong 1 giờ qua, -0.93% trong 24 giờ và +110.62% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PIGEONS (PIGEONS)

Vốn hoá thị trường hiện tại của PIGEONS là $ 1.28M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PIGEONS là 318.82M, với tổng nguồn cung là 321000123.0000001. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.29M.