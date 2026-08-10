Giá Pigeon Doctor hôm nay

Giá Pigeon Doctor (PIGEON) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PIGEON sang USD là $ 0 mỗi PIGEON.

Pigeon Doctor hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 34,338, với nguồn cung lưu hành 999.88M PIGEON. Trong vòng 24 giờ qua, PIGEON được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00345467, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PIGEON biến động -0.19% trong giờ qua và +19.52% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Pigeon Doctor (PIGEON)

Vốn hóa thị trường $ 34.34K$ 34.34K $ 34.34K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 34.34K$ 34.34K $ 34.34K Nguồn cung lưu thông 999.88M 999.88M 999.88M Tổng cung 999,883,420.402158 999,883,420.402158 999,883,420.402158

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pigeon Doctor là $ 34.34K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PIGEON là 999.88M, với tổng nguồn cung là 999883420.402158. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 34.34K.