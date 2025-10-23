Thông tin giá theo USD của PickleCharts Token (PCC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.00764956 Giá thấp nhất $ 0.00232296 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -11.59%

Giá thời gian thực của PickleCharts Token (PCC) là $0.00249404. Trong 24 giờ qua, PCC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PCC là $ 0.00764956, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00232296.

Về hiệu suất ngắn hạn, PCC đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -11.59% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PickleCharts Token (PCC)

Vốn hóa thị trường $ 41.81K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 49.29K Nguồn cung lưu thông 16.76M Tổng cung 19,763,571.92945553

Vốn hoá thị trường hiện tại của PickleCharts Token là $ 41.81K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PCC là 16.76M, với tổng nguồn cung là 19763571.92945553. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 49.29K.