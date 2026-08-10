Giá Phili Inu hôm nay

Giá Phili Inu (PHIL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PHIL sang USD là $ 0 mỗi PHIL.

Phili Inu hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 17,591.31, với nguồn cung lưu hành 1,000.00T PHIL. Trong vòng 24 giờ qua, PHIL được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PHIL biến động -- trong giờ qua và -12.45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Phili Inu (PHIL)

Vốn hóa thị trường $ 17.59K$ 17.59K $ 17.59K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 17.59K$ 17.59K $ 17.59K Nguồn cung lưu thông 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Tổng cung 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Vốn hoá thị trường hiện tại của Phili Inu là $ 17.59K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PHIL là 1,000.00T, với tổng nguồn cung là 1.0e+15. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.59K.