Thông tin giá theo USD của Phaser Beary (PHASER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00002014 $ 0.00002014 $ 0.00002014 Thấp nhất 24H $ 0.00002256 $ 0.00002256 $ 0.00002256 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00002014$ 0.00002014 $ 0.00002014 Cao nhất 24H $ 0.00002256$ 0.00002256 $ 0.00002256 ATH $ 0.00035804$ 0.00035804 $ 0.00035804 Giá thấp nhất $ 0.00001422$ 0.00001422 $ 0.00001422 Biến động giá (1 giờ) +0.12% Biến động giá (1D) +5.28% Biến động giá (7 ngày) +2.89% Biến động giá (7 ngày) +2.89%

Giá thời gian thực của Phaser Beary (PHASER) là $0.0000216. Trong 24 giờ qua, PHASER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002014 và cao nhất là $ 0.00002256, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PHASER là $ 0.00035804, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001422.

Về hiệu suất ngắn hạn, PHASER đã biến động +0.12% trong 1 giờ qua, +5.28% trong 24 giờ và +2.89% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Phaser Beary (PHASER)

Vốn hóa thị trường $ 21.60K$ 21.60K $ 21.60K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 21.60K$ 21.60K $ 21.60K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Phaser Beary là $ 21.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PHASER là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.60K.