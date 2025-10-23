Thông tin giá theo USD của Pharmachain AI (PHAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.00142306 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.49% Biến động giá (1D) -1.72% Biến động giá (7 ngày) +1.05%

Giá thời gian thực của Pharmachain AI (PHAI) là --. Trong 24 giờ qua, PHAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PHAI là $ 0.00142306, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PHAI đã biến động +2.49% trong 1 giờ qua, -1.72% trong 24 giờ và +1.05% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Pharmachain AI (PHAI)

Vốn hóa thị trường $ 60.83K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 365.37K Nguồn cung lưu thông 166.50M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pharmachain AI là $ 60.83K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PHAI là 166.50M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 365.37K.