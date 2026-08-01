Giá Perpetual Bitcoin hôm nay

Giá Perpetual Bitcoin (PB) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.215218, biến động 1.70% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PB sang USD là $ 0.215218 mỗi PB.

Perpetual Bitcoin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 4,519,130, với nguồn cung lưu hành 21.00M PB. Trong vòng 24 giờ qua, PB được giao dịch trong khoảng từ $ 0.211691 (thấp) đến $ 0.221677 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.374757, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.137937.

Về hiệu suất ngắn hạn, PB biến động -0.50% trong giờ qua và -0.29% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.43.

Thông tin thị trường Perpetual Bitcoin (PB)

Vốn hóa thị trường $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M Khối lượng (24H) $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M Nguồn cung lưu thông 21.00M 21.00M 21.00M Tổng cung 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Perpetual Bitcoin là $ 4.52M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.43. Nguồn cung lưu hành của PB là 21.00M, với tổng nguồn cung là 21000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.52M.