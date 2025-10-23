Thông tin giá theo USD của PepsiCo xStock (PEPX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 152.81 $ 152.81 $ 152.81 Thấp nhất 24H $ 154.77 $ 154.77 $ 154.77 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 152.81$ 152.81 $ 152.81 Cao nhất 24H $ 154.77$ 154.77 $ 154.77 ATH $ 177.28$ 177.28 $ 177.28 Giá thấp nhất $ 137.74$ 137.74 $ 137.74 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +0.01% Biến động giá (7 ngày) +1.18% Biến động giá (7 ngày) +1.18%

Giá thời gian thực của PepsiCo xStock (PEPX) là $153.16. Trong 24 giờ qua, PEPX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 152.81 và cao nhất là $ 154.77, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PEPX là $ 177.28, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 137.74.

Về hiệu suất ngắn hạn, PEPX đã biến động -- trong 1 giờ qua, +0.01% trong 24 giờ và +1.18% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PepsiCo xStock (PEPX)

Vốn hóa thị trường $ 163.20K$ 163.20K $ 163.20K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Nguồn cung lưu thông 1.07K 1.07K 1.07K Tổng cung 24,118.33789782 24,118.33789782 24,118.33789782

Vốn hoá thị trường hiện tại của PepsiCo xStock là $ 163.20K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PEPX là 1.07K, với tổng nguồn cung là 24118.33789782. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.69M.