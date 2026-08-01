Giá Peponk hôm nay

Giá Peponk (PEPONK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.33% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PEPONK sang USD là $ 0 mỗi PEPONK.

Peponk hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 510,545, với nguồn cung lưu hành 849.99M PEPONK. Trong vòng 24 giờ qua, PEPONK được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00219731, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PEPONK biến động -3.12% trong giờ qua và -21.73% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 48.01K.

Thông tin thị trường Peponk (PEPONK)

Vốn hóa thị trường $ 510.55K$ 510.55K $ 510.55K Khối lượng (24H) $ 48.01K$ 48.01K $ 48.01K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 600.64K$ 600.64K $ 600.64K Nguồn cung lưu thông 849.99M 849.99M 849.99M Tổng cung 999,992,864.287377 999,992,864.287377 999,992,864.287377

Vốn hoá thị trường hiện tại của Peponk là $ 510.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 48.01K. Nguồn cung lưu hành của PEPONK là 849.99M, với tổng nguồn cung là 999992864.287377. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 600.64K.