Thông tin giá theo USD của PEPETO (PEPETO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00040423 $ 0.00040423 $ 0.00040423 Thấp nhất 24H $ 0.00041123 $ 0.00041123 $ 0.00041123 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00040423$ 0.00040423 $ 0.00040423 Cao nhất 24H $ 0.00041123$ 0.00041123 $ 0.00041123 ATH $ 0.068676$ 0.068676 $ 0.068676 Giá thấp nhất $ 0.00003379$ 0.00003379 $ 0.00003379 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -1.06% Biến động giá (7 ngày) +7.35% Biến động giá (7 ngày) +7.35%

Giá thời gian thực của PEPETO (PEPETO) là $0.00040488. Trong 24 giờ qua, PEPETO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00040423 và cao nhất là $ 0.00041123, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PEPETO là $ 0.068676, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00003379.

Về hiệu suất ngắn hạn, PEPETO đã biến động -- trong 1 giờ qua, -1.06% trong 24 giờ và +7.35% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PEPETO (PEPETO)

Vốn hóa thị trường $ 40.49K$ 40.49K $ 40.49K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 40.49K$ 40.49K $ 40.49K Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của PEPETO là $ 40.49K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PEPETO là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 40.49K.