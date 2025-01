Pepenomics (PEPENOMICS) là gì

PEPENOMICS is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative Shiba , Cum, GM,Elon, Kishu, Turbo, Ass, Floki, Moon, Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. PEPENOMICS is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, PEPENOMICS is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let PEPENOMICS show you the way.

