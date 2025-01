Pepe Inscriptions (PEPI) là gì

$PEPI. The first & most memeable ERC-20i collection in existence on @base $PEPI is a unique, fully on-chain art project built on the innovative new ERC-20i format with inscription metadata. Each portion of tokens resembles a seed that generates unique 32x32 dynamic images of Pepe stored on-chain, depending on the wallet's token balance.

Nguồn tham khảo Pepe Inscriptions (PEPI) Website chính thức