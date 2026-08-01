Giá Pepa Inu hôm nay

Giá Pepa Inu (PEPA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.79% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PEPA sang USD là $ 0 mỗi PEPA.

Pepa Inu hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 149,327, với nguồn cung lưu hành 420,000.00T PEPA. Trong vòng 24 giờ qua, PEPA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PEPA biến động -0.06% trong giờ qua và +3.39% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Pepa Inu (PEPA)

Vốn hóa thị trường $ 149.33K$ 149.33K $ 149.33K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 149.33K$ 149.33K $ 149.33K Nguồn cung lưu thông 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Tổng cung 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pepa Inu là $ 149.33K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PEPA là 420,000.00T, với tổng nguồn cung là 4.2e+17. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 149.33K.