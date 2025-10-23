Thông tin giá theo USD của Pentagon Pizza Watch (PPW)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00102993 Cao nhất 24H $ 0.00123863 ATH $ 0.00229383 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +4.34% Biến động giá (1D) -7.71% Biến động giá (7 ngày) -26.26%

Giá thời gian thực của Pentagon Pizza Watch (PPW) là $0.00111755. Trong 24 giờ qua, PPW được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00102993 và cao nhất là $ 0.00123863, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PPW là $ 0.00229383, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PPW đã biến động +4.34% trong 1 giờ qua, -7.71% trong 24 giờ và -26.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Pentagon Pizza Watch (PPW)

Vốn hóa thị trường $ 1.12M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.12M Nguồn cung lưu thông 999.99M Tổng cung 999,990,107.2127886

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pentagon Pizza Watch là $ 1.12M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PPW là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999990107.2127886. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.12M.