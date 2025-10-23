Thông tin giá theo USD của Penguru (PENGURU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.15% Biến động giá (1D) +0.07% Biến động giá (7 ngày) -44.07% Biến động giá (7 ngày) -44.07%

Giá thời gian thực của Penguru (PENGURU) là --. Trong 24 giờ qua, PENGURU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PENGURU là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PENGURU đã biến động +0.15% trong 1 giờ qua, +0.07% trong 24 giờ và -44.07% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Penguru (PENGURU)

Vốn hóa thị trường $ 28.00K$ 28.00K $ 28.00K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 28.00K$ 28.00K $ 28.00K Nguồn cung lưu thông 850.58M 850.58M 850.58M Tổng cung 850,576,444.953077 850,576,444.953077 850,576,444.953077

Vốn hoá thị trường hiện tại của Penguru là $ 28.00K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PENGURU là 850.58M, với tổng nguồn cung là 850576444.953077. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 28.00K.