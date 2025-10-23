Thông tin giá theo USD của penguin wif backpack (WIFBAG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0000144 $ 0.0000144 $ 0.0000144 Thấp nhất 24H $ 0.00001587 $ 0.00001587 $ 0.00001587 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.0000144$ 0.0000144 $ 0.0000144 Cao nhất 24H $ 0.00001587$ 0.00001587 $ 0.00001587 ATH $ 0.00079334$ 0.00079334 $ 0.00079334 Giá thấp nhất $ 0.0000144$ 0.0000144 $ 0.0000144 Biến động giá (1 giờ) +0.29% Biến động giá (1D) -0.29% Biến động giá (7 ngày) -58.75% Biến động giá (7 ngày) -58.75%

Giá thời gian thực của penguin wif backpack (WIFBAG) là $0.00001541. Trong 24 giờ qua, WIFBAG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0000144 và cao nhất là $ 0.00001587, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WIFBAG là $ 0.00079334, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0000144.

Về hiệu suất ngắn hạn, WIFBAG đã biến động +0.29% trong 1 giờ qua, -0.29% trong 24 giờ và -58.75% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường penguin wif backpack (WIFBAG)

Vốn hóa thị trường $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của penguin wif backpack là $ 15.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WIFBAG là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.41K.