Thông tin giá theo USD của Pege (PEGECOIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00722476$ 0.00722476 $ 0.00722476 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.43% Biến động giá (1D) -7.95% Biến động giá (7 ngày) -23.71% Biến động giá (7 ngày) -23.71%

Giá thời gian thực của Pege (PEGECOIN) là --. Trong 24 giờ qua, PEGECOIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PEGECOIN là $ 0.00722476, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PEGECOIN đã biến động +0.43% trong 1 giờ qua, -7.95% trong 24 giờ và -23.71% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Pege (PEGECOIN)

Vốn hóa thị trường $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K Nguồn cung lưu thông 998.68M 998.68M 998.68M Tổng cung 998,676,277.335745 998,676,277.335745 998,676,277.335745

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pege là $ 19.14K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PEGECOIN là 998.68M, với tổng nguồn cung là 998676277.335745. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.14K.