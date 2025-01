Peezy ETH (PEEZY) là gì

Missed Pepe? Peezy aka young peezy - the cool alter ego & social media persona of pepe Peezy is everything PEPE wishes he could be. Born from the iconic “Boys Club” comic series by Matt Furie, Peezy represents the best parts of internet culture. He’s here to remind us to enjoy life, be ourselves, and spread joy. Peezy is all about the fam. We’re building a squad where everyone’s got a voice and can contribute to the future of Peezy. It’s a place where memes meet money, and everyone’s invited.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Peezy ETH (PEEZY) Website chính thức