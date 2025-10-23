Thông tin giá theo USD của Peak Internet Male Performance (PIMP)

Giá thời gian thực của Peak Internet Male Performance (PIMP) là --. Trong 24 giờ qua, PIMP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PIMP là $ 0.00115542, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PIMP đã biến động +0.97% trong 1 giờ qua, -1.06% trong 24 giờ và -8.27% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Vốn hoá thị trường hiện tại của Peak Internet Male Performance là $ 11.38K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PIMP là 999.52M, với tổng nguồn cung là 999517853.928623. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.38K.