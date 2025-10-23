Thông tin giá theo USD của PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 1.054 Cao nhất 24H $ 1.054 ATH $ 1.054 Giá thấp nhất $ 1.032 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) +0.01% Biến động giá (7 ngày) +0.14%

Giá thời gian thực của PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) là $1.054. Trong 24 giờ qua, PSTUSDC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.054 và cao nhất là $ 1.054, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PSTUSDC là $ 1.054, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.032.

Về hiệu suất ngắn hạn, PSTUSDC đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, +0.01% trong 24 giờ và +0.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Vốn hóa thị trường $ 116.38M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 116.38M Nguồn cung lưu thông 110.41M Tổng cung 110,410,130.647637

Vốn hoá thị trường hiện tại của PayFi Strategy Token USDC là $ 116.38M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PSTUSDC là 110.41M, với tổng nguồn cung là 110410130.647637. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 116.38M.