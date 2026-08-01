Giá Paxi Network hôm nay

Giá Paxi Network (PAXI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00576342, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PAXI sang USD là $ 0.00576342 mỗi PAXI.

Paxi Network hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 301,262, với nguồn cung lưu hành 57.68M PAXI. Trong vòng 24 giờ qua, PAXI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.084414, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00521547.

Về hiệu suất ngắn hạn, PAXI biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 441.82.

Thông tin thị trường Paxi Network (PAXI)

Vốn hóa thị trường $ 301.26K$ 301.26K $ 301.26K Khối lượng (24H) $ 441.82$ 441.82 $ 441.82 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 416.49K$ 416.49K $ 416.49K Nguồn cung lưu thông 57.68M 57.68M 57.68M Tổng cung 72,675,621.837918 72,675,621.837918 72,675,621.837918

Vốn hoá thị trường hiện tại của Paxi Network là $ 301.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 441.82. Nguồn cung lưu hành của PAXI là 57.68M, với tổng nguồn cung là 72675621.837918. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 416.49K.