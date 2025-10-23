Thông tin giá theo USD của PARSIQ (PRQ)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00519453 $ 0.00519453 $ 0.00519453 Thấp nhất 24H $ 0.00563369 $ 0.00563369 $ 0.00563369 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00519453$ 0.00519453 $ 0.00519453 Cao nhất 24H $ 0.00563369$ 0.00563369 $ 0.00563369 ATH $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Giá thấp nhất $ 0.0018575$ 0.0018575 $ 0.0018575 Biến động giá (1 giờ) +0.24% Biến động giá (1D) -0.57% Biến động giá (7 ngày) +11.90% Biến động giá (7 ngày) +11.90%

Giá thời gian thực của PARSIQ (PRQ) là $0.00536823. Trong 24 giờ qua, PRQ được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00519453 và cao nhất là $ 0.00563369, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PRQ là $ 2.62, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0018575.

Về hiệu suất ngắn hạn, PRQ đã biến động +0.24% trong 1 giờ qua, -0.57% trong 24 giờ và +11.90% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PARSIQ (PRQ)

Vốn hóa thị trường $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Nguồn cung lưu thông 292.76M 292.76M 292.76M Tổng cung 310,256,872.0 310,256,872.0 310,256,872.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của PARSIQ là $ 1.57M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PRQ là 292.76M, với tổng nguồn cung là 310256872.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.67M.