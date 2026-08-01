Giá Paradise Tycoon hôm nay

Giá Paradise Tycoon (MOANI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MOANI sang USD là $ 0 mỗi MOANI.

Paradise Tycoon hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 175,682, với nguồn cung lưu hành 1.45B MOANI. Trong vòng 24 giờ qua, MOANI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00371014, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOANI biến động -- trong giờ qua và -3.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Paradise Tycoon (MOANI)

Vốn hóa thị trường $ 175.68K$ 175.68K $ 175.68K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 175.68K$ 175.68K $ 175.68K Nguồn cung lưu thông 1.45B 1.45B 1.45B Tổng cung 5,989,999,931.0 5,989,999,931.0 5,989,999,931.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Paradise Tycoon là $ 175.68K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MOANI là 1.45B, với tổng nguồn cung là 5989999931.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 175.68K.